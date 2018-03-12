На Украине разработан законопроект, обязывающий жителей Крыма и Донбасса "просить прощения"

Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко подготовил законопроект, обязывающий жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Киева. Об этом он написал в Facebook.

Законопроект "О прощении" относится ко всем, кто действует "в интересах "государства-агрессора", и предлагает им "признать свою вину, искренне раскаяться и просить прощения" у государства. В качестве альтернативы уголовному наказанию Сенченко предлагает ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах, в частности запретить им работать в органах власти Украины и участвовать в выборах. Внесен ли законопроект в Раду, пока не сообщается.

Отметим, что, как признал последний премьер-министр украинского Крыма Анатолий Могилев, Сенченко был одним из двух кандидатур, которые рассматривались в Киеве на должность нового премьера наряду с бывшим таковым ранее Сергеем Куницыным. Причем Могилев поддерживал назначение Сенченко.

На заявление Сенченко отреагировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

"Официальный Киев играет в злого и доброго полицейского. Сначала нам устраивали блокады, затем забрасывали диверсантов, а теперь говорят, мол, покайтесь – и мы все простим. Не дождетесь!" – цитирует Бальбека РИА Новости.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил о том, что все русские, которые живут в Крыму, должны будут покинуть российский полуостров.