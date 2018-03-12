В Прикамье на поддержку начинающим фермерам выделено 67,5 миллионов рублей

Стартовал прием заявок от глав фермерских или крестьянских хозяйств Пермского края на получение государственного гранта для начинающих фермеров. Заявки можно подавать до 16 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Гранты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

"Начинающие фермеры могут направить средства на приобретение земель сельхозназначения, приобретение, строительство и реконструкцию производственных и складских зданий, помещений, пристроек, их подключение к инженерным сетям, приобретение сельскохозяйственных животных, за исключением свиней или поросят, посадочного материала, покупку сельхозтехники, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки сельхозпродукции", — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков.



Максимальный размер гранта для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений составляет 3 млн руб. Для других видов деятельности максимальный размер гранта составляет 1,5 млн руб. При этом хозяйство должно быть не старше двух лет.

В 2018 году в Пермском крае на поддержку начинающих фермеров предусмотрено 67,5 млн руб., в том числе 18,2 млн руб. — из краевого бюджета и 49,2 млн — из федерального. На развитие семейных животноводческих ферм будет направлено 115 млн руб., в том числе 31,2 млн руб. — из краевого бюджета, 84,4 млн — из федерального. А на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов — 75 млн руб., из которых 20,25 млн руб. — из краевого бюджета, 54,7 млн руб. — из федерального.

Напомним, губернатор Пермского края Максим Решетников поставил краевому Минсельхозу задачу оказывать поддержку и малым формам хозяйствования, и крупным сельхозпредприятиям. Всего в 2017 году на развитие сельского хозяйства из краевого и федерального бюджетов направлено 3,2 млрд руб.