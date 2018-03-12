Кожин: Индонезия подвергалась давлению со стороны США из-за поставок российских Су-35

Индонезия подвергалась давлению со стороны США при подготовке контракта на поставку российских истребителей Су-35, сообщил помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам помощника президента, контракт на поставку самолетов подготавливался в течение двух лет, что связано с совершенствованием законодательства в Индонезии. При этом, когда все было готово, на сцену вышли американские партнеры и оказали беспрецедентное давление на индонезийскую сторону, чтобы этого контракта не состоялось.

Кожин подчеркнул, что несмотря на это, контракт подписан и Россия приступает к его исполнению.

"Мы признательны военно-политическому руководству Индонезии за их твердую позицию, которую они не побоялись открыто заявить, в том числе американским партнерам", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что сумма контракта составит порядка миллиарда долларов. Также появлялась информация о возможном "бартере", по которому новейшие российские истребители будут обменяны на пальмовое масло, кофе и т.д.