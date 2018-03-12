На городском пруду Екатеринбурга обнаружен памятник эпохи энеолита

Управление охраны объектов культурного наследия Свердловской области запретило строительство на городском пруду в Екатеринбурге. Оказалось, что там обнаружено некое "местонахождение эпохи энеолита", передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий приказ подписал начальник управления Евгений Рябинин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области и называется "Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия "Местонахождение эпохи энеолита, поселенческий слой г. Екатеринбурга XVIII-XIX вв. в пределах набережной", расположенного в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга, на стрелке городского пруда (ул. Еремина/ Олимпийская набережная)". Согласно документу, с марта этого года на территории данного объекта запрещено любое капитальное строительство, а также земляные и строительные работы.

При этом разрешены научно-исследовательские работы, а также работы, необходимые для обеспечения сохранности здания спорткомплекса "Динамо". Что это за "местонахождение эпохи энеолита", не уточняется.

Напомним, ранее в акватории городского пруда Екатеринбурга планировалось построить храм святой Екатерины, известный также как "храм-на-воде", однако жители уральской столицы активно выступали против этой идеи.

В октябре 2017 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с инициативой перенести место строительства собора на площадку перед Театром драмы. Разрешение приступить к разработке проектов планировки и межевания территории для возведения было дано министерством строительства и развития инфраструктуры региона в конце ноября.