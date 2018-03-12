В Челябинске директора завода за невыплату зарплаты в 2,5 млн рублей приговорили к судебному штрафу

Директор "Челябинского завода железобетонных изделий №1" сумел избежать "уголовки" - ранее он не выплатил зарплату своим 70 работникам, долг перед сотрудниками составил более 2,5 млн рублей.

Директор не платил зарплату в 2016-2017 годах, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

"Принимая во внимание, что подозреваемый в полном объеме погасил задолженность по выплате заработной платы и впервые совершил преступление средней тяжести, в суд было направлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - отметили в СК.