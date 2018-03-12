"За эти деньги можно слетать в Европу и посмотреть матч по телевизору": эксперты объяснили желание екатеринбуржцев уехать из города во время ЧМ

Эксперты туристического рынка рассказали о желании некоторых жителей Екатеринбурга уехать на время проведения ЧМ-2018.

Как объяснил Накануне.RU член правления Уральской ассоциации туризма, президент ГК "Виста" Максим Пузанков, люди стремятся уехать за рубеж, а кто не может - за город или в другие города России.

"Посмотрите на стоимость билетов, попробуйте их купить - это целая проблема. Да и остались одни места за воротами. Извините, за эти деньги можно слетать в Европу и посмотреть там по телевизору матч. Будет проще предоставить возможность болельщикам посетить матчи, тем более, что для них это тяжёлый путь, неизвестно, как они там будут добираться - на военных самолётах или нет. Пусть болельщики чувствуют себя комфортно, а город будет свободен. Мы же не все фанаты футбола? Вот если бы играла сборная России - штурм касс гарантирован", - пояснил Пузанков.

Напомним,15 июня в уральской столице пройдет матч группы А Египет - Ургувай. Кроме этого, 21 июня в матче группы C сыграют Франция и Перу. 24 июня состоится матч группы H между Японией и Сенегалом, а 27 июня Мексика сыграет со Швецией в группе F. Все четыре игры состоятся на "Екатеринбург-Арене" (Центральный стадион).