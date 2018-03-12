К концу недели у Шарташского лесопарка появится новый директор

13 марта губернатор Евгений Куйвашев проведет собеседование с кандидатами на пост директора Шарташского лесопарка, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Собеседование с губернатором – это последний этап открытого конкурса на должность директора лесопарка. Распоряжение о проведении конкурса было подписано Евгением Куйвашевым в начале года.

На территории парка создается рекреационно-оздоровительный кластер. Это предусматривает появление инфраструктуры для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом. Все работы по благоустройству лесопарка планируется завершить к 2020 году.

Ранее кандидаты прошли тестирование, а затем презентовали свои проекты.

По результатам двух пройденных этапов рекомендованы двое соискателей – Леонид Гункевич и Артур Зиганшин.