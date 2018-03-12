Путин поздравил со 100-летним юбилеем комендатуру Московского Кремля ФСО

Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ветеранов Службы коменданта Московского Кремля ФСО России со 100-летним юбилеем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"За прошедшее время сотрудники одного из старейших подразделений Федеральной службы охраны России вписали немало ярких, незабываемых страниц в историю Отечества, при выполнении поставленных задач неизменно демонстрировали профессиональную компетентность, глубокое понимание особой значимости своей службы", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Путин также отметил отвагу и героизм, проявленные личным составом комендатуры в годы Великой Отечественной войны.

"Важно, что нынешний коллектив Службы коменданта Московского Кремля столь же ответственно подходит к своим обязанностям, надёжно обеспечивает безопасность руководства страны и нашей национальной святыни - Московского Кремля, хранит верность долгу и лучшим традициям ветеранов, честно служит России", - добавил он.