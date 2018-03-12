"Болезнь Икс": ученые предсказывают глобальную эпидемию неизвестной болезни

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляют, что существует высокая вероятность новой глобальной эпидемии (пандемии), причиной которой станет пока еще не идентифицированная инфекция. Специалисты называют ее "болезнью Икс", пишет издание Science Alert.

Исследователи составили список заболеваний, которые могут охватить все человечество. Среди прочих в него входит "болезнь Икс". Врачи считают, что пандемия может быть вызвана неизвестным пока заболеванием, которое окажется таким же смертоносным, как испанский грипп начала прошлого века.

Как сообщает "Лента.ру", ученые планируют заранее подготовить меры для борьбы с опасной инфекцией, чтобы быстро реагировать на любую потенциальную угрозу.

Кроме "болезни Икс" в список были включены вирусные геморрагические лихорадки Ласса, которая распространилась в Нигерии, и Эбола, унесшая в 2014-2015 годах более 11 тысяч жизней. Кроме того, ученые считают чрезвычайно опасными такие инфекции, как лихорадка Марбург, лихорадка Крым-Конго, ближневосточный респираторный синдром, тяжелый острый респираторный синдром и болезнь Зика.

В прошлом году очередное неизвестное заболевание в Африке унесло жизни 12 человек. Сообщалось, что ВОЗ пока не удалось выяснить происхождение этой болезни