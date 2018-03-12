В Челябинске пьяный изверг проломил череп 5-месячной внучке своей сожительницы

В Челябинске заключили под стражу 39-летнего изверга, который жестоко избил 5-месячную внучку своей сожительницы.

Инцидент произошел 9 марта - мужчина был пьян, девочка получила ушиб головного мозга и перелом костей черепа, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.