В Челябинске пьяный изверг проломил череп 5-месячной внучке своей сожительницы

В Челябинске заключили под стражу 39-летнего изверга, который жестоко избил 5-месячную внучку своей сожительницы.
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Инцидент произошел 9 марта - мужчина был пьян, девочка получила ушиб головного мозга и перелом костей черепа, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.