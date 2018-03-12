Авиасообщение между Екатеринбургом и Болгарией может появиться в 2018 году

В ходе сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной весенне-летнему туристическому сезону, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма, член правления Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев отметил, что сейчас идут активные переговоры на тему того, чтобы из уральской столицы в Болгарию можно было улететь без пересадок, передает корреспондент Накануне.RU.

Возможно, что это произойдет уже в 2018 году.

"Болгарское направление одно из популярных в России. Около 560 тыс. россиян посетили нашу страну. Подготовка идет полным ходом. В этом году планируем встретить еще больше туристов, на российский рынок у нас большие надежды", - сообщил генеральный консул Болгарии в Екатеринбурге Пламен Петков.

Напомним, на сегодняшней пресс-конференции обсуждалась готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018 по футболу, а также ситуация с авиакомпанией Azur Air.