Предприятия Группы ЧТПЗ отгрузили 1,9 млн тонн труб в прошлом году

Группа ЧТПЗ в 2017 году отгрузила 1,9 млн тонн труб. Драйвером роста стало увеличение поставок бесшовных труб для нужд нефтегазовой, строительной и машиностроительной отраслей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

ЧТПЗ увеличил объем отгруженной продукции по сравнению с 2016 годом на 16%. Так, реализация бесшовных труб выросла на 19% – до 1,2 млн тонн. Объем отгрузок сварных труб по итогам 2017 года составил около 800 тыс. тонн, в том числе труб большого диаметра (ТБД) 762 тыс. тонн, что на 18% выше показателей 2016 года.

Также ЧТПЗ нарастил экспорт трубной продукции на международном рынке. 587 тыс. тонн было поставлено на экспорт.

При этом отгрузки на российский рынок снизились на 3%. В компании это связали с сокращением спроса на трубы большого диаметра в связи с завершением ряда инфраструктурных проектов компаний ТЭК.

В текущем году в компании ожидают увеличения спроса на трубы OCTG и на трубную продукцию со стороны машиностроительной отрасли и ЖКХ.