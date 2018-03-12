Россия в 2017 году перевыполнила план по экспорту оружия

Россия, несмотря на усиливающееся санкционное давление, перевыполнила план по экспорту оружия в 2017 году, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Владимир Кожин.

"План этот, таким "старым советским языком" перевыполнен, не просто выполнен, а немножко даже перевыполнен, это несмотря на беспрецедентное санкционное давление, которое и весь 2017 год было и еще больше усилилось в связи с принятием последнего пакета санкций", - заявил Кожин в эфире телеканала "Россия-24".

Он напомнил, что всего в 2017 году планировалось реализовать экспортного оружия на сумму порядка 15 миллиардов долларов.

С начала 2010-х годов экспорт российского оружия колебался на уровне 15-16 миллиардов долларов в год. На долю "Рособоронэкспорта" приходится около 13-14 миллиардов.

В августе прошлого года директор ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил о примерно десяти готовящихся соглашениях на поставки С-400.