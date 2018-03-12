Следователи Красноярского края возбудили дело в отношении двух подростков, подозреваемых в убийстве супружеской пары

В Красноярском крае двое подростков подозреваются в убийстве супружеской пары, сообщили в управлении СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено в отношении 15-летнего и 16-летнего жителей поселка Ванавара.

По версии следствия, вечером 10 марта подростки распивали спиртные напитки в компании 55-летнего мужчины и его 53-летней сожительницы. "В какой-то момент между 16-летним подростком и мужчиной произошла ссора, в ходе которой несовершеннолетний сначала избил оппонента, а затем причинил кухонным ножом смертельные ножевые ранения, после чего второй подросток причинил смертельные ранения женщине", - говорится в сообщении.

В настоящее время оба подростка задержаны, решается вопрос об их аресте.