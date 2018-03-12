Инвестиции в основной капитал в Челябинской области по итогам прошлого года вышли в "плюс"

Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций в Челябинской области по итогам 2017 года продемонстрировали положительную динамику впервые за несколько последних лет. Как сообщили Накануне.RU в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики, этот показатель по итогам прошлого года составил 101%.

В абсолютных цифрах это 194 млрд 745,1 млн руб., при этом текущий показатель в январе-сентябре 2017 года был чуть выше 120 млрд (или 93,5% к январю-сентябрю 2016 года).

Следует заметить, что этот относительно небольшой рост инвестиций на Южном Урале в 2017 году зафиксирован лишь по отношению к провальным показателям предыдущего года, когда было зафиксировано серьезное падение, а сам показатель равнялся 86,7% (198 млрд 289 млн).

Основой в структуре капитальных инвестиций в Челябинской области выступают такие подразделы, как "машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты" (59,8% от общего количества) и "здания и сооружения, расходы на улучшение земель" (34,8%).

Основными источниками финансирования по-прежнему остаются собственные средства организаций (66,7%), доля привлеченных средств – 33,3%.

Напомним, что 21 февраля губернатор Челябинской области Борис Дубровский в ходе оглашения ежегодного послания назвал регион "привлекательным для инвестиций и людей".

Кроме того, Дубровский особенно подчеркнул задачу для подчиненных вывести Южный Урал в ТОП-20 регионов с привлекательными условиями для инвесторов.