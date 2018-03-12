На обслуживание "Екатеринбург-Арены" потратят свыше 71 миллиона рублей

Федеральное предприятие "Спорт-Инжиниринг" ищет подрядчика, который возьмет на себя эксплуатацию стадиона "Екатеринбург - Арена", об этом свидетельствует официальный документ, размещенный на сайте госзакупок.

На официальном портале указано, что московское предприятие готово заплатить 71,5 млн рублей за оказание услуг по комплексной эксплуатации Центрального стадиона. Исполнитель должен будет оказывать услуги по сервисному обслуживанию натурального газона футбольных полей, услуги по техническому обслуживанию инженерных систем, оборудования и конструктивных элементов зданий, а также услуги по уборке помещений и прилегающей территории.

Победитель конкурса будет обслуживать новый стадион до конца 2018 года.