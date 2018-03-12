Житель Подмосковья, погибший в результате нападения бродячих собак, спасал незнакомую девушку

СМИ сообщают, что житель Подмосковья, погибший в результате нападения бродячих собак, спасал от них незнакомую 26-летнюю девушку.

По данным издания МК, стая дворняг перегородила дорогу девушке, которая возвращалась домой. Сообщается, что собаки набросились на нее, когда она попыталась ускориться.

На помощь пострадавшей пришел молодой человек. Он с палкой набросился на собак, однако они успели загрызть его до прихода "подмоги". Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Известно, что у юноши осталась беременная возлюбленная, которая через месяц ожидает рождение ребенка.

Данный инцидент активно обсуждается в соцсетях. К примеру, музыкант Юрий Лоза на своей странице в фейсбуке выразил надежду на то, что "кто-то будет справедливо наказан" в связи с этой ситуацией. Отмечается, что девушка погибшего молодого человека, которая находится в положении, является племянницей Лозы.

"Когда такая кошмарная история происходит где-то в глухомани, ищешь оправдание в среде обитания и невозможности контроля, но когда узнаёшь, что это произошло в Истринском районе, просто отказываешься поверить в произошедшее. Однако поверить придётся, потому что рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьёй. Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека", - написал музыкант.

Как он отметил, в Подмосковье нет волков и нет необходимости заводить волкодавов, однако это происходит. Когда же собаки оказываются на воле, они "очень быстро начинают вести себя как волки", продолжил Лоза.

"Хочется верить, что этот дикий случай не будет спущен на тормозах, что кто-то будет справедливо наказан, и ничего подобного больше не произойдет", - заключил он.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что в Истре Московской области следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак.