В Хабаровском крае заблокированы пять сайтов по продаже поддельных дипломов

Суд в Хабаровском крае запретил доступ к пяти интернет-сайтам, на которых продавались дипломы о высшем и среднем образовании, сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона.

Районный суд удовлетворил исковые требования прокурора о признании информации на этих ресурсах запрещенной к распространению на всей территории РФ.

После вступления в силу решений суда сайты внесут в реестр запрещенных, а доступ к ним заблокируют.

В ноябре прошлого года сайты, на которых продавались поддельные дипломы, обнаружила прокуратура Кургана. Решением суда ресурсы были заблокированы.