"На 100%". Эксперты туротрасли рассказали о готовности Екатеринбурга к ЧМ-2018

Сегодня в Екатеринбурге прошла пресс-конференция, посвященная открытию весенне-летнего туристического сезона. Эксперты обсудили и готовность к предстоящему ЧМ-2018, передает корреспондент Накануне.RU.

"Готовность к ЧМ - 100%. Если не будет никаких сюрпризов от ФИФА, то все пройдет на уровне. Мы подготовили ряд программ", - пояснил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма, член правления Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

А по словам члена правления Уральской ассоциации туризма, президента ГК "Виста" Максима Пузанкова, появился тренд уехать из Екатеринбурга на период проведения мундиаля.

Напомним,15 июня в уральской столице пройдет матч группы А Египет - Ургувай. Кроме этого, 21 июня в матче группы C сыграют Франция и Перу. 24 июня состоится матч группы H между Японией и Сенегалом, а 27 июня Мексика сыграет со Швецией в группе F. Все четыре игры состоятся на "Екатеринбург-Арене" (Центральный стадион). Ранее уральские представители туризма с воодушевлением восприняли результаты жеребьевки ЧМ-2018.