На Южном Урале пьяный рецидивист напал на полицейского, прибывшего на семейные разобрки

На Южном Урале возбуждено уголовное дело по факту применение насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел в Сосновском районе региона - полицейские прибыли по вызову на семейный скандал, зачинщиком оказался пьяный ранее судимый безработный мужчина 1986 года рождения, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчину задержали, в момент доставления в отдел он причинил телесные повреждения полицейскому.

Сейчас злоумышленника отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до 5 лет тюрьмы.