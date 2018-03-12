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12.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
от издателя  |  комментариев: 17


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Новости
12.03.2018 10:25 Мск (12:25 Екб)
спорт | Челябинская область
Дубровский поздравил "Трактор" с выходом в полуфинал плей-офф Восточной конференции КХЛ
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форум в Сочи, Борис Дубровский, (2017) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Борис Дубровский поздравил хоккейный клуб "Трактор" с выходом в полуфинал плей-офф Восточной конференции КХЛ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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"Команда достаточно собранно, сосредоточенно провела все встречи с "Нефтехимиком", отсюда и результат. Сделан еще один шаг на пути к финалу Восточной конференции, напомню, что именно такую задачу мы поставили перед "Трактором" накануне сезона. Сейчас соперник наших хоккеистов по полуфиналу еще неизвестен, но кто бы он ни был из всех возможных вариантов, обыграть его – посильно", - отметил губернатор.

Борис Дубровский выразил надежду, что травмированные игроки смогут принять участие в полуфинальных играх и "продемонстрировать свой фирменный хоккей".

Отметим, что в пятом матче серии с "Нефтехимиком" не смогли принять участие Пол Щехура, Никита Никитин и Павел Францоуз.

Другие новости по темам: Борис Дубровский, Трактор, хоккей, КХЛ,
12.03.2018 10:25 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
12:25 Екб


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Дубровский поздравил "Трактор" с выходом в полуфинал плей-офф Восточной конференции КХЛ
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