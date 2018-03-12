Дубровский поздравил "Трактор" с выходом в полуфинал плей-офф Восточной конференции КХЛ

Губернатор Борис Дубровский поздравил хоккейный клуб "Трактор" с выходом в полуфинал плей-офф Восточной конференции КХЛ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Команда достаточно собранно, сосредоточенно провела все встречи с "Нефтехимиком", отсюда и результат. Сделан еще один шаг на пути к финалу Восточной конференции, напомню, что именно такую задачу мы поставили перед "Трактором" накануне сезона. Сейчас соперник наших хоккеистов по полуфиналу еще неизвестен, но кто бы он ни был из всех возможных вариантов, обыграть его – посильно", - отметил губернатор.

Борис Дубровский выразил надежду, что травмированные игроки смогут принять участие в полуфинальных играх и "продемонстрировать свой фирменный хоккей".

Отметим, что в пятом матче серии с "Нефтехимиком" не смогли принять участие Пол Щехура, Никита Никитин и Павел Францоуз.