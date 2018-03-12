Минстрой РФ похвалил Пермский край за решение проблем обманутых дольщиков

Министерство строительства и ЖКХ РФ отметило положительные результаты работы минстроя Прикамья по достройке проблемных объектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Пермского края.

Успехи края были отмечены на еженедельном видеоселекторном совещании по вопросу исполнения субъектами мероприятий региональных "дорожных карт" по решению проблем обманутых дольщиков.

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин отметил, что в Пермском крае достроены три проблемных дома на ул. Мира 5А, ул. Ушакова 36Б и Сиреневом бульваре 5 в г. Чайковский. Еще один дом по адресу ул. Окулова 62 планируется ввести в эксплуатацию в марте текущего года.

Проблемы обманутых дольщиков в крае постоянно на повестке региональных властей. Как ранее сообщало Накануне.RU, губернатор Пермского края Максим Решетников подписал закон о поддержке обманутых дольщиков. Он вступил в силу с 1 января 2018 г. Дольщики, которые не смогли получить свои квартиры, смогут рассчитывать на предоставление из бюджета субсидии для оплаты целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив или другой потребкооператив для оплаты стоимости достройки дома. Субсидии будут предоставляться дольщикам после сдачи объектов в эксплуатацию. Кроме того, что в этом году в планах у региональных властей добиться ввода в эксплуатацию восьми проблемных домов.

Как сообщало Накануне.RU 13 марта в Перми состоится пикет обманутых дольщиков.