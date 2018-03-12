Минстрой РФ похвалил Пермский край за решение проблем обманутых дольщиков

в этот день
12.03.18
13:47
В Екб.15:47
Медведев назначил победителей конкурса "Лидеры России" замминистрами
Избирком не увидел нарушений у Putin Team
Ученые заявили о риске вскрытия скотомогильников с сибирской язвой
Главное
Минобороны заявило, что наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы

Тема дня
Китай меняет партийную систему? В рамках проходящей сессии Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) состоялось заседание лидеров восьми демократических партий и общественных движений. О том, что за политические силы собрались в столице Китая, который зачастую считается однопартийным государством, и о том, сулят ли происходящие процессы изменения в партийной системе КНР – читайте в материале Накануне.RU.
12.03.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
от издателя  |  комментариев: 17


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Челябинске больные стафилококком сотрудники роддома заплатят за заражение новорожденного
Визит Путина на Средний Урал: президент посетит Нижний Тагил и Екатеринбург
"Не нравится то, что происходит". Анастасия Удальцова отказалась статуса доверенного лица Грудинина?
Два боевика "АТО" в Виннице демонстративно отказались от наград Порошенко
Путин утвердил схему "национализации" "Промсвязьбанка"
Американцы узнали секреты "Арматы"
Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Песков, порой, "несет пургу"
По инициативе митрополита Кирилла в Свердловской области появилась новая епархия
Голосование
Следите ли Вы за дебатами кандидатов в президенты РФ?

Да, они очень интересны и содержательны

Да, но мимоходом, большого интереса не вызывают

Следил бы, если бы они шли в более удобное время

Следил бы, если бы в них участвовал Путин

Не слежу и не собирался - это постановочный балаган

Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


Результаты 239

Минстрой РФ похвалил Пермский край за решение проблем обманутых дольщиков
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2018) | Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Министерство строительства и ЖКХ РФ отметило положительные результаты работы минстроя Прикамья по достройке проблемных объектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Пермского края.

Успехи края были отмечены на еженедельном видеоселекторном совещании по вопросу исполнения субъектами мероприятий региональных "дорожных карт" по решению проблем обманутых дольщиков.

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин отметил, что в Пермском крае достроены три проблемных дома на ул. Мира 5А, ул. Ушакова 36Б и Сиреневом бульваре 5 в г. Чайковский. Еще один дом по адресу ул. Окулова 62 планируется ввести в эксплуатацию в марте текущего года.

Проблемы обманутых дольщиков в крае постоянно на повестке региональных властей. Как ранее сообщало Накануне.RU, губернатор Пермского края Максим Решетников подписал закон о поддержке обманутых дольщиков. Он вступил в силу с 1 января 2018 г. Дольщики, которые не смогли получить свои квартиры, смогут рассчитывать на предоставление из бюджета субсидии для оплаты целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив или другой потребкооператив для оплаты стоимости достройки дома. Субсидии будут предоставляться дольщикам после сдачи объектов в эксплуатацию. Кроме того, что в этом году в планах у региональных властей добиться ввода в эксплуатацию восьми проблемных домов.

Как сообщало Накануне.RU 13 марта в Перми состоится пикет обманутых дольщиков.

Другие новости по темам: обманутые дольщики, минстрой РФ, минстрой Пермского края
12.03.2018 10:50 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
12:50 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.03.2018 14:01 Мск
Дольщики Первого пермского микрорайона сформировали правление ЖСК

Ранее 07.03.2018 10:10 Мск
Пермские дольщики и пайщики собираются на пикет и угрожают бойкотировать выборы

Ранее 27.02.2018 13:50 Мск
До 22 апреля арестован директор застройщика "Первого пермского микрорайона"

Ранее 27.02.2018 12:13 Мск
В Прикамье сдан еще один долгострой

Ранее 26.02.2018 07:53 Мск
Задержан директор застройщика "Первого пермского микрорайона"

Ранее 15.02.2018 12:56 Мск
Прокуратура проконтролирует проверку обстоятельств смерти дольщика "Первого пермского микрорайона"

Ранее 14.02.2018 12:19 Мск
Дольщика "Первого пермского микрорайона" нашли в петле

Ранее 13.02.2018 11:14 Мск
#Дядяпашапомоги. Дольщики Пермского края подготовили открытое обращение к кандидату в президенты от КПРФ

Ранее 07.02.2018 08:12 Мск
Еще один долгострой в Прикамье исключен из списка проблемных объектов

Ранее 02.02.2018 16:20 Мск
В Прикамье специалисты "фронт-офиса" проконсультировали свыше двух тысяч дольщиков

Ранее 31.01.2018 16:24 Мск
Дольщики самого крупного проблемного объекта в Прикамье проголосовали за создание ЖСК

Ранее 30.01.2018 14:46 Мск
Дольщики ЖК "Пермские высоты" провели пикет с палатками у недостроенного дома

Ранее 12.01.2018 14:51 Мск
Долгострои "Камской долины" в Перми официально введены в эксплуатацию

Ранее 22.12.2017 08:32 Мск
Минстрой Прикамья завершил серию встреч с дольщиками самого крупного долгостроя

Ранее 12.12.2017 13:48 Мск
Строительство нецелесообразно. Эксперты прокомментировали выделение земли для дольщиков Первого пермского микрорайона

Ранее 12.12.2017 09:49 Мск
Пермский край получил землю для решения проблем дольщиков Первого пермского микрорайона

Ранее 23.11.2017 14:46 Мск
Краевой минстрой проводит встречи с дольщиками Первого пермского микрорайона

Ранее 09.11.2017 08:33 Мск
Максим Решетников подписал закон о поддержке обманутых дольщиков

Ранее 26.10.2017 13:26 Мск
В Прикамье принят краевой закон о поддержке обманутых дольщиков

Ранее 19.10.2017 14:10 Мск
Рабочая группа заксобрания Прикамья подготовила закон о помощи дольщикам ко второму чтению

Ранее 09.10.2017 14:57 Мск
Компания из Ижевска заинтересовалась двумя домами-долгостроями в Прикамье

Ранее 05.10.2017 14:19 Мск
В Прикамье продлен срок приема поправок к законопроекту о поддержке обманутых дольщиков

Ранее 03.10.2017 10:06 Мск
В Перми на одиночный пикет вышли дольщики долгостроя на Декабристов

Ранее 29.09.2017 16:17 Мск
В Прикамье обманутые дольщики могут рассчитывать на реструктуризацию ипотечных кредитов

Ранее 29.09.2017 12:44 Мск
Минстрой Прикамья открывает дополнительную площадку для работы с обманутыми дольщиками

Ранее 23.09.2017 20:09 Мск
Пермские пайщики и дольщики завершили голодовку

Ранее 22.09.2017 15:10 Мск
Еще одна дольщица в Прикамье прекратила голодать

Ранее 22.09.2017 13:46 Мск
В Пермском крае одна из обманутых дольщиц прекратила голодовку

Ранее 20.09.2017 15:31 Мск
Прикамские дольщики, о которых спрашивал Путин, продолжают голодовку

Ранее 14.09.2017 16:18 Мск
Пермские дольщики объявили голодовку и ждут Решетникова

Ранее 08.09.2017 08:19 Мск
Обманутые дольщики Пермского края за день до приезда Путина провели митинг

Ранее 31.08.2017 15:11 Мск
Дольщики Прикамья выходят на митинг

Ранее 21.08.2017 15:26 Мск
Дольщикам представили итоги обследования "Первого пермского микрорайона": черная плесень, коррозия, трещины в стенах

Ранее 18.08.2017 15:12 Мск
На заседании Общественной палаты Пермского края рассмотрели "дорожную карту" решения проблем дольщиков

Ранее 26.07.2017 11:41 Мск
Дольщики Прикамья присоединились к всероссийскому митингу дольщиков

Ранее 25.07.2017 10:47 Мск
Решетников внес закон о поддержке дольщиков. В бюджете предстоит найти полмиллиарда

Ранее 24.07.2017 14:24 Мск
Дольщики Пермского края присоединяются к всероссийской демонстрации обманутых дольщиков

Ранее 14.07.2017 11:06 Мск
Прикамским дольщикам представят поэтапную процедуру создания ЖСК

Ранее 13.07.2017 08:29 Мск
Общественная палата Прикамья рассмотрит дорожные карты по достройке проблемных объектов

Ранее 10.07.2017 15:15 Мск
Обманутые дольщики Пермского края вновь выходят на митинг

Ранее 10.07.2017 08:58 Мск
В Прикамье на один долгострой стало меньше

Ранее 05.07.2017 13:36 Мск
Закон о господдержке обманутых дольщиков внесут в заксобрание Пермского края

Ранее 29.06.2017 20:08 Мск
Пермские дольщики одобрили предложенные правительством меры поддержки

Ранее 29.06.2017 08:30 Мск
Обманутые дольщики Перми задали вопросы представителям прокуратуры и краевого минстроя

Ранее 23.06.2017 16:28 Мск
Общественная палата Прикамья поддержала постановление регионального правительства о защите прав дольщиков

Ранее 22.06.2017 07:59 Мск
Дольщики Прикамья вышли на митинг, надеются на помощь Решетникова

Ранее 16.06.2017 13:57 Мск
Обманутые дольщики Пермского края выходят на очередной митинг

Ранее 13.06.2017 09:28 Мск
В Прикамье предложили дополнить список дольщиков, имеющих право на субсидии из краевого бюджета

Ранее 09.06.2017 12:10 Мск
Инвестор "Первого пермского микрорайона" направил вопрос Владимиру Путину

Ранее 07.06.2017 16:30 Мск
Дольщики "Первого пермского микрорайона" "поймали" полпреда во время рабочей поездки. Решетникову пришлось объясняться

Ранее 06.06.2017 13:53 Мск
Проблемами дольщиков в Прикамье займется глава краевого комитета по развитию инфраструктуры

Ранее 06.06.2017 10:40 Мск
В Пермском крае число дольщиков, которые получат соцподдержку, увеличили на 700 человек

Ранее 02.06.2017 07:50 Мск
Прикамский минстрой займется проблемой дольщицы, устроившей маленький майдан

Ранее 01.06.2017 15:30 Мск
Маленький майдан в Перми продлился недолго. 5 июня краевое правительство озвучит предложения - как решить проблемы обманутых дольщиков

Ранее 23.05.2017 14:27 Мск
Дольщики Прикамья требуют достроить их дома за счет средств резервного фонда

Ранее 18.05.2017 20:40 Мск
Обманутые дольщики Прикамья провели акцию. Региональный ОНФ: решение их проблем - на контроле властей

Ранее 12.05.2017 15:19 Мск
Перед массовым митингом обманутых дольщиков Прикамья уговаривают не выходить на улицу








Добавить комментарий:

Минстрой РФ похвалил Пермский край за решение проблем обманутых дольщиков
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+