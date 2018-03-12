"Почту России" опять уличили в небрежном обращении с корреспонденцией - швыряли и волокли

В Ноябрьске сотрудники почтамта оказались в центре бурного обсуждения - видеоролик с небрежной разгрузкой посылок и писем попал в сеть и вызвал возмущение горожан, передает корреспондент Накануне.RU.

На них видно, как из фирменной почтовой машины выкидывают посылки, а после заносят их в здание. Авторы ролика уточняют время съемки – около 11.00 10 марта.

"По данному факту в отделении связи проводится служебная проверка. В связи с ремонтом в отделении почтовый обмен осуществляется через центральный вход. По результатам проверки в отношении сопровождающего, осуществляющего обмен, будут применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения. С почтовыми работниками будет проведен дополнительный инструктаж по соблюдению требований Правил обмена почтой", - сообщила Накануне.RU руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал "Почты России" Анна Первушина.