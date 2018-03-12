В Магнитогорске сгорела маршрутная "Газель" с пассажирами

В Магнитогорске сгорела пассажирская "Газель".

В результате инцидента никто не пострадал, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Возгорание "маршрутки" произошло утром 12 марта на перекрестке улицы Карла Маркса и Московской.

По предварительным данным, пожар возник из-за неисправности газобалонной системы автомобиля - пассажиры вовремя успели покинуть салон. Водитель предпринял попытку самостоятельно с помощью огнетушителя сбить пламя, однако пожар был такой силы, что справиться с огнем мужчина в одиночку не смог и стал дожидаться пожарных.

В результате транспортное средство сгорело полностью.