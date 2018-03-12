Шестой матч между "Автомобилистом" и "Металлургом" покажут в екатеринбургском кинотеатре

Сегодня в Магнитогорске состоится шестой матч 1/8 финала Кубка Гагарина между "Автомобилистом" и местным "Металлургом". Болельщики екатеринбургской команды смогут посмотреть эту игру на большом экране.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, прямая трансляция пройдет в большом зале Дома Кино (Луначарского, 137). Начало в 19.00.

"Вход бесплатный, но по предварительной записи, которая проходит в официальной группе "Автомобилиста" Вконтакте. Среди зрителей также будет проходить розыгрыш призов", - добавили в пресс-службе.

Стоит отметить, что сегодняшняя игра очень важна для екатеринбургской команды: на данный момент в серии до четырех побед счет 3:2 в пользу "Магнитки".