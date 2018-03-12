Крупное ДТП под Тулой: столкнулись пять машин, погибли два человека

Два человека погибли и двое пострадали в результате столкновения пяти машин на трассе М-2 в Тульской области, сообщили Накануне.RU в ГУМВД по региону.

"Около 7.55 поступило сообщение, что на 195 км трассы произошло столкновение транспортных средств. По предварительным данным, водитель двигавшейся в северном направлении "Нивы", совершая обгон, допустил касательное столкновение с ехавшим попутно "Опелем". В результате этого иномарка, предположительно, выехала на встречную полосу, где столкнулась поочередно с грузопассажирской "Газелью", полуприцепом "Вольво" и "Ниссаном", - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП погибли две женщины в салоне "Опеля" и пострадали мужчина и женщина в "Ниссане".

Полиция устанавливает личности пострадавших и погибших. Сотрудники ГИБДД организуют дорожное движение на указанном участке дороги.

7 марта на трассе М-4 "Дон" произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате аварии погиб один человек.