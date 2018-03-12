В Кургане горел супермаркет "Метрополис"

В Кургане ночью 12 марта горел супермаркет "Метрополис".

Инцидент произошел в магазине на улице Садовой, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Зауралью.

Звонок диспетчеру поступил в 2.53, уже в 3.07 пожар был полностью потушен.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности оборудования. Пострадавших в результате инцидента нет.