Заявку УГМК отклонили. Аукцион по строительству трамвайной ветки Екатеринбург — Пышма не состоялся

Аукцион на выполнение работ первого этапа строительства и реконструкции трамвайной линии Екатеринбург - Верхняя Пышма не состоялся. В протоколе, размещенном на портале госзакупок, сообщается, что "аукцион признан несостоявшимся", так как была подана лишь одна заявка.

В документе указано, что единственная заявка, от АО "Инженерно-строительный центр УГМК", не соответствует требованиям.

"Аукцион не состоялся из-за технической неточности при подготовке конкурсной документации. В настоящее время ведётся подготовка повторного аукциона. На сроках реализации проекта это не скажется: строительство планируется завершить в срок до 15 декабря 2020 года", - сообщили в пресс-службе УГМК.

Конкурс должен был пройти сегодня, 12 марта. Начальная цена контракта составляла более 2 млрд руб.

"Аукцион не состоялся из-за технической неточности при подготовке конкурсной документации. В настоящее время ведётся подготовка повторного аукциона. На сроках реализации проекта это не скажется: строительство планируется завершить в срок до 15 декабря 2020 года", - заявили в УГМК.

Напомним, инициатором данного проекта выступила УГМК на "Иннопроме" в 2016 году. В июле 2017 года проект уже прошел государственную экспертизу, а на прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил ответственную группу проекта, куда вошли 13 человек. Предполагается, что маршрут линии будет начинаться с трамвайного кольца на улице Фрезеровщиков, вблизи станции метро "Проспект Космонавтов", проходить через строящийся новый микрорайон и далее — по территории Верхней Пышмы.