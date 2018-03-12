Судебные приставы Курганской области пополнили российскую казну на 1 миллиард рублей

Последние четыре года в структурных подразделениях зауральского УФССП наблюдался значительный рост поступления исполнительных документов - об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

В отчетном периоде поступило почти 427 тыс. исполнительных документов - это на 18% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В целом, за последние четыре года их количество увеличилось почти в 2 раза.

"В связи с этим продолжился рост нагрузки на судебного пристава-исполнителя. В среднем у одного судебного пристава на исполнении находилось более 2 тыс. исполнительных производств. В результате принятых мер принудительного исполнения окончено и прекращено 407 тыс. исполнительных производств. Это на 9,5% больше уровня 2016 года. Из них фактическим исполнением окончено 192,5 тыс. Взысканная сумма составила более 2,5 млрд рублей", - отметили в ведомстве.

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