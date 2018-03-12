Страховщики просят ЦБ усложнить покупку электронного ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в Центробанк предложения по изменению ряда указаний Банка России, касающихся электронных продаж полисов ОСАГО, пишет "Коммерсант".

Как следует из предложений страхового лобби, которые есть в распоряжении издания, страхователем сможет выступать только владелец транспортного средства (ТС), и при оформлении договора страхования ему придется вводить все данные вручную, исключив загрузку сканов документов на сайте страховщика. Время покупки полиса предлагается ограничить 90 минутами.

По данным газеты, на рынке говорят о распространенности практики, при которой страхователи или посредники в графическом редакторе либо сразу меняют данные для получения скидок (например, меняя территорию регистрации ТС), либо оформляют самый дешевый полис, а для его распечатки исправляют данные, использованные для снижения цены. По действующему порядку такой полис считается действительным, и страховщик в случае ДТП обязан произвести по нему выплату - и только потом направить регрессное требование к автовладельцу, исказившему данные.

Предложения РСА содержат исключение регресса и положение о том, что страховщик, обнаружив неверные данные, "имеющие существенное значение для определения степени страхового риска", просто прекращает действие полиса.

Кроме того, страховщик получит право проверять данные страхователя не только в базе РСА, но и в других публичных базах данных. Если проверку не удается пройти, клиента пригласят в офис страховщика для покупки полиса очно. Также в оформлении электронного полиса предлагается отказывать, если у страховщика есть информация о нарушении страхователем "требований законодательства, ПДД или совершении операций по легализации" (имеется в виду антиотмывочное законодательство).

Кроме того, РСА просит ЦБ отложить на 72 часа старт действия полиса с момента его покупки онлайн, чтобы исключить случаи покупки ОСАГО сразу после аварии. РСА также просит ЦБ смягчить требования к сайту страховщика ОСАГО.

По данным президента РСА Игоря Юргенса, выплаты по договорам, заключенным мошенническим путем онлайн, составляют около 3 млрд рублей - это 10% от годовых потерь страховщиков по судебным выплатам. При этом, по данным ЦБ, по итогам 2017 года доля страховых премий по договорам е-ОСАГО выросла до 12,8% от совокупных взносов по ОСАГО - то есть распространенность мошенничеств в электронном обязательном страховании ниже, чем в среднем по рынку. Однако именно распространение е-ОСАГО стало причиной снижения средней стоимости полиса до 5,8 тысяч рублей с 6,1 тысяч рублей годом ранее и сокращения годовых сборов ОСАГО (минус 5,2% за 2017 год). Таким образом, ограничивая продажи е-ОСАГО, страховщики стремятся защититься от вынужденных продаж наименее прибыльных полисов.

Ранее сообщалось, что РСА оценил убыток от мошенников в ОСАГО в 60 млрд рублей в год.