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12.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
от издателя  |  комментариев: 17


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Новости
12.03.2018 09:27 Мск (11:27 Екб)
экономика | В России
Страховщики просят ЦБ усложнить покупку электронного ОСАГО
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ОСАГО страховка ключи (2013) | Фото:

Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в Центробанк предложения по изменению ряда указаний Банка России, касающихся электронных продаж полисов ОСАГО, пишет "Коммерсант".
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Как следует из предложений страхового лобби, которые есть в распоряжении издания, страхователем сможет выступать только владелец транспортного средства (ТС), и при оформлении договора страхования ему придется вводить все данные вручную, исключив загрузку сканов документов на сайте страховщика. Время покупки полиса предлагается ограничить 90 минутами.

По данным газеты, на рынке говорят о распространенности практики, при которой страхователи или посредники в графическом редакторе либо сразу меняют данные для получения скидок (например, меняя территорию регистрации ТС), либо оформляют самый дешевый полис, а для его распечатки исправляют данные, использованные для снижения цены. По действующему порядку такой полис считается действительным, и страховщик в случае ДТП обязан произвести по нему выплату - и только потом направить регрессное требование к автовладельцу, исказившему данные.

Предложения РСА содержат исключение регресса и положение о том, что страховщик, обнаружив неверные данные, "имеющие существенное значение для определения степени страхового риска", просто прекращает действие полиса.

(2017)|Фото: "Коммерсант"

Кроме того, страховщик получит право проверять данные страхователя не только в базе РСА, но и в других публичных базах данных. Если проверку не удается пройти, клиента пригласят в офис страховщика для покупки полиса очно. Также в оформлении электронного полиса предлагается отказывать, если у страховщика есть информация о нарушении страхователем "требований законодательства, ПДД или совершении операций по легализации" (имеется в виду антиотмывочное законодательство).

Кроме того, РСА просит ЦБ отложить на 72 часа старт действия полиса с момента его покупки онлайн, чтобы исключить случаи покупки ОСАГО сразу после аварии. РСА также просит ЦБ смягчить требования к сайту страховщика ОСАГО.

По данным президента РСА Игоря Юргенса, выплаты по договорам, заключенным мошенническим путем онлайн, составляют около 3 млрд рублей - это 10% от годовых потерь страховщиков по судебным выплатам. При этом, по данным ЦБ, по итогам 2017 года доля страховых премий по договорам е-ОСАГО выросла до 12,8% от совокупных взносов по ОСАГО - то есть распространенность мошенничеств в электронном обязательном страховании ниже, чем в среднем по рынку. Однако именно распространение е-ОСАГО стало причиной снижения средней стоимости полиса до 5,8 тысяч рублей с 6,1 тысяч рублей годом ранее и сокращения годовых сборов ОСАГО (минус 5,2% за 2017 год). Таким образом, ограничивая продажи е-ОСАГО, страховщики стремятся защититься от вынужденных продаж наименее прибыльных полисов.

Ранее сообщалось, что РСА оценил убыток от мошенников в ОСАГО в 60 млрд рублей в год.

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12.03.2018 09:27 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:27 Екб


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Страховщики просят ЦБ усложнить покупку электронного ОСАГО
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