В истории с найденными в Хабаровске кистями человеческих рук будет разбираться прокуратура

Прокуратура начала проверку по факту обнаружения человеческих останков в Хабаровске.

Напомним, на днях в протоке реки Амур были найдены кисти человеческих рук.

"Прокурору Хабаровска поручено проверить соблюдение законодательства, регулирующего порядок захоронения невостребованных тел умерших в деятельности организаций, осуществляющих судебно-медицинскую экспертизу. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщили Накануне.RU в краевом надзорном ведомстве.

Напомним, ранее в Следственном комитете заявили, что найденные в Хабаровске отрубленные кисти человеческих рук не имеют криминального происхождения, но были утилизированы не предусмотренным законом способом.