Кадеты-самбисты соревновались в спорткомплексе "Архангел Михаил" в Екатеринбурге

9-10 марта в Екатеринбурге на базе спортивного комплекса "Архангел Михаил" прошел чемпионат по самбо среди довузовских общеобразовательных учреждений Министерства обороны России, передает корреспондент Накануне.RU.

Организаторы турнира отметили, что спорткомплекс «Архангел Михаил», по их мнению, является одним из самых лучших залов не только в Свердловской области, но и в стране.

В спортивном состязании участвовали 220 кадетов в возрасте 15 и 16 лет из 27 кадетских корпусов страны. Юные спортсмены прибыли со всех уголков страны — от Севастополя до Северного Кавказа, от Приморья до Татарстана.

В праздничном открытии чемпионата поучаствовали министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, начальник Екатеринбургского суворовского военного училища Юрий Затонацкий, замкомандующего войсками ЦВО по работе с личным составом генерал-майор Сергей Полетучий и другие представители ЦВО. Также на нем присутствовал глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.

«Такие соревнования важны не только с точки зрения спорта. Они важны и с позиции патриотического воспитания молодежи. Сейчас кадеты практически всех военных училищ занимаются самбо, а в Екатеринбург сегодня приехали самые лучшие из них — победители региональных соревнований и состязаний», - заявил, открывая соревнования, заместитель командующего войсками Центрального военного округа по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Полетучий.

Несмотря на юный возраст спортсменов, борьба была упорной. Первое место заняли самбисты Санкт-Петербургского военного института физкультуры, на втором - спортсмены Казанского суворовского военного училища. На третьем – представители Ставропольского президентского кадетского училища.

Отметим, что чемпионат прошел при поддержке Русской медной компании.