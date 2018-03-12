Зауральские пограничники задержали иностранца, который находился в международном розыске

Зауральские пограничники на прошлой неделе в пункте пропуска "Воскресенское" в Половинском районе выявили иностранца, который находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Выходец из стран Центральной Азии с июля прошлого года скрывался от правоохранительных органов Таджикистана на территории России с целью уклонения от уголовного преследования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

"При пересечении государственной границы иностранец хотел получить новую миграционную карту для последующего проживания на территории Тюменской области", - добавили в ведомстве.

Сейчас иностранец арестован и направлен в Курган в центр для содержания иностранных граждан, подлежащих депортации.