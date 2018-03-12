В Челябинске в день выборов увеличат количество общественного транспорта

Глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил своему заместителю по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову и начальнику управления транспорта Роману Болотову пересмотреть схему движения транспорта и усилить необходимые маршруты, чтобы горожане смогли без проблем добраться до своих избирательных участков 18 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Ход подготовки к предстоящим выборам обсудили сегодня на аппаратном совещании в администрации города.

"Все знают, как и что нужно делать: это обеспечение работы избирательных участков, подход к избирательным участкам, работа в день проведения голосования, обеспечение доступности, работа дорожных служб и транспорта. У Областной избирательной комиссии были претензии к Тракторозаводскому району по участкам, но они уже устранены. Также, где была возможность, избирательные участки перенесли со вторых этажей на первые", - рассказал градоначальник.

Также 18 марта челябинцы смогут проголосовать за территории для благоустройства. В каждом районе жителями определено 5-6 общественных пространств, теперь предстоит установить, в каком порядке будет наводиться порядок. Результаты будут опубликованы до 31 марта.