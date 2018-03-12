В школах Югры из-за морозов отменяются занятия

Школьники Ханты-Мансийского автономного округа остались дома из-за холодной погоды, передает корреспондент Накануне.RU.
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Департамент образования и науки администрации Сургута сообщил, что в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия с первого по восьмой классы первой смены школ города Сургута.
Занятия для учеников первых-девятых классов отменены в Мегионе. В связи с неблагоприятными погодными условиями.
Также дома остались ученики младших классов в Сургутском районе, и в Нефтеюганске.