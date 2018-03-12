Следователи установили личности 15-летних школьниц, избивших сверстницу в Барнауле

Следователи установили личности школьниц, избивших сверстницу в Барнауле, сообщили Накануне.RU в СУСК по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что 9 марта между подростками произошел конфликт, в ходе которого две 15-летние девочки в подъезде дома избили сверстницу. Несовершеннолетняя получила ушибы, ее здоровью ничего не угрожает.

"После получения сообщения следователями незамедлительно были проведены первоначальные проверочные мероприятия, в том числе осмотр места происшествия с изъятием предметов, имеющих значение для следствия, опрошены участники и свидетели произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причинённого девочке тяжести вреда здоровью", - сообщили в СК.

Материал проверки передан в четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю.

"В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, участвовавших в причинении несовершеннолетней телесных повреждений, с установлением причин и условий, способствовавших этому", - уточнили в ведомстве.

В декабре СКР возбудил уголовное дело после смерти красноярской школьницы, жестоко избитой одноклассницами.