В Сургуте в мусорном контейнере нашли тело младенца

В экономической столице Югры началась проверка из-за найденного в мусорном контейнере младенца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Страшную находку сделали коммунальщики. Труп девочки лежал в одном из мусорных баков на улице Профсоюзов.

Следователи выяснят причины смерти ребенка и найдут его мать.