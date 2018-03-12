Житель Екатеринбурга заплатил 500 тысяч рублей алиментов, чтобы не лишиться квартиры

В Екатеринбурге судебные приставы добились выплаты 500-тысячного долга по алиментам, вынеся постановление о запрете регистрационных действий в отношении квартиры должника.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, мужчина по решению суда был обязан выплачивать денежные средства на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, но в течение длительного времени уклонялся от перечисления алиментов. В результате образовалась внушительная задолженность – более 500 тысяч рублей.

"Судебный пристав установил, что в собственности у уклониста имеется квартира, в отношении которой было вынесено постановление о запрете отчуждения с целью обеспечения сохранности имущества должника. Через несколько дней после этого должник явился на прием в районный отдел судебных приставов и погасил задолженность по алиментным платежам в полном объеме", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в УФССП, сейчас мужчина добровольно оплачивает алиментные платежи.