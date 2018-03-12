Югорчанин получил восемь лет за кражу труб "Лукойла"

Когалымчанин Яшар Керимов наказан за то, что вместе с подельниками воровал у "Лукойла" трубы. Компания пострадала на крупную сумму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Преступник решил обокрасть производственную базу торгового дома "Лукойл", для чего договорился с ее охранниками. Керимов в марте – июне 2013 г. смог украсть трубную продукцию предприятия на общую сумму в 12 млн руб.

Югорчанин получил восемь лет колонии общего режима. Суд удовлетворил иск предприятия на сумму ущерба, арестовано имущество виновника. Приговор вступил в силу.