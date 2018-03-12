От чего умер Ленин? Росархив вновь засекретил документы про болезнь вождя

Abnutzungssclerose, CADASIL-синдром или эндартериит Хойбнера? Попытки описать точную клиническую картину болезни Владимира Ленина не оставляет московский врач, гериатр Валерий Новоселов. Он первым увидел дневники врачей вождя пролетариата, в которых описана болезнь и лечение пациента, герра Президента, как звал председателя Совнаркома Владимира Ульянова его лечащий врач Отфрид Ферстер – невролог из Германии. В документе собраны оригинальные записи лечащих врачей и консультантов Владимира Ленина. Изучив 410-страничный документ, который доктор Новоселов получил на общих основаниях, он случайно узнал, что не имел на это права: оказалось, что дневники засекречены до 2024 г. по просьбе племянницы Ленина Ольги Ульяновой. Сейчас юристы пытаются оспорить решение Росархива о продлении срока "секретности" дневников, а директор АНО "Научно-медицинский геронтологический центр", гериатр Валерий Новоселов сделал 20 февраля 2018 г. доклад на научном обществе историков медицины о том, что это за документ и как велась работа с архивом.

Валерий Новоселов заинтересовался болезнью Владимира Ленина еще во время обучения в аспирантуре НИИ мозга Всесоюзного научного центра психического здоровья АМН СССР. Этот клинический случай укладывался в тему его работы о "деятельности головного мозга при нормальном старении и при сосудистой деменции". Еще четверть века назад Валерий Новоселов хотел изучить медицинскую документацию врачей Ленина: особенно его интересовал официальный патологоанатомический диагноз Ильича "abnutzungssclerose", который, как утверждает исследователь, не имеет никакого научного основания, кроме введения граждан в заблуждение.

Сегодня в распоряжении доктора имеются данные записей, сделанные врачами пациента Владимира Ульянова, патологоанатомический акт, подписанный всеми членами комиссии, кроме доктора Федора Гетье (первого главного врача Солдатенковской больницы, ныне известной как "имени С.П. Боткина"), который так и не подписал акт, и целая библиотека по медицине конца XIX - начала XX века. В том числе написанные и самими врачами Ленина – невропатологами Василием Крамером, Освальдом Бумке, Виктором Осиповым, Адольфом фон Штрюмпелем и, конечно, книги Владимира Бехтерева.

В январе прошлого года исследователь получил доступ к дневникам лечащих врачей Владимира Ульянова, которые хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ). Валерий Новоселов работал в архиве с документом около двух месяцев и еще более года изучал всю историческую литературу по неврологии начала прошлого века. Но когда исследователь попросил сделать ему копии, то получил неожиданный официальный ответ о том, что исследователь не имеет права работать с документом из-за продления срока "секретности" до 2024 г.

Юристы утверждают, что действия Росархива были незаконными.

"Начали работу по интереснейшему делу: поможем ученым в попытках восстановить правду о смерти Ленина. Выяснилось, что дневники врачей, лечивших вождя перед смертью, до сих пор - вне доступа - причем срок "секретности" был продлен незаконно, наше законодательство в принципе не предусматривает возможность продления этого срока для документов, содержащих личную и семейную тайну (а Росархив принял решение о продлении именно под этим соусом). Иронично, что документы сначала предоставили гериатру Валерию Новоселову, интересы которого мы представляем, - и только потом он случайно выяснил, что доступ к ним для исследователей закрыт", - рассказал юрист "Команды 29" Иван Павлов.

Иск в суд уже подан, осталось дождаться объявления даты слушаний, пояснил адвокат Накануне.RU.

О том, что удалось узнать о болезнях, лечении и смерти Владимира Ленина из дневников его врачей, в интервью Накануне.RU рассказал директор АНО "Научно-медицинский геронтологический центр", гериатр Валерий Новоселов.

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, о вашей работе с дневниками врачей Ленина. Если я правильно поняла, вы изучали дневники врачей Ленина в архиве, пока в один прекрасный день не узнали, что не имели на это права, поскольку доступ к ним закрыт. Как все было?

Валерий Новоселов: Я работал с января по конец марта 2017 г. в РГАСПИ с этим документом, который получил на общих основаниях, но позднее, запросив копирование этого документа, получил ответ, что он отнесен к "ограниченному доступу", что равносильно "закрыто для кого-либо". После этого началось выяснение, как так оказалось, что меня допустили, кто закрыл, как и почему закрыл, что закончилось обращением в суд РФ.

В итоге, отработав с темой более 25 лет, получив доступ к нужному мне документу, написав книгу, я не знаю, что я могу публиковать, так как формулировки размытые и не ясные. ФСБ, куда я тоже послал запрос, пока молчит. Так как доступ был дан для научной работы, интересно, что, по мнению суда, научная работа и является ли книга научной работой.

Вопрос: Что представляют собой эти дневники врачей? Правда ли, что вы единственный ученый, который смог с ними ознакомиться?

Валерий Новоселов: Документ включает 410 страниц машинописного текста с правками неизвестного, как написано на обложке, он полностью мною изучен, и да, ни один врач в мире его никогда не видел после 1924 г.

Документы были отнесены по закону к ограниченному доступу до 1999 г., после этого юристы считают продление срока было незаконным, поэтому подан иск о признании срока продления незаконным.

Вопрос: Как вы с профессиональной точки зрения оцениваете лечение Ленина? Было ли оно корректным?

Валерий Новоселов: Лечение пациента Ульянова, 1870 года рождения, было на уровне самых высоких стандартов того времени, его лечило и консультировало до 30 врачей мирового уровня, почти все профессора, в дальнейшем академики, основатели институтов, журналов и научных обществ. Уровень был самым высоким. Врачи сделали все, что могли, поэтому я могу сказать "слава врачам Отечества без различения званий, сословий и религий", которые в тяжелое историческое время выполнили свой долг. Пациент никогда не отказывался от медицинской помощи и до конца своей жизни получал медицинскую помощь на самом высоком уровне.

Вопрос: Какие основные версии смерти Ленина выдвигали ученые до вас, и какой версии придерживаетесь вы после изучения секретных документов?

Валерий Новоселов: Версий было много, мне они неинтересны, это могли писать только историки. Особенно любят ставить диагнозы русские люди, хлебом не корми. Дело врачей – вредителей, на мой взгляд, вытекает из дела врачей Ленина, это гипотеза, но основанная на фактуре событий. Лечили препаратами, которых давно нет. Это история медицины, да, и она тоже часть истории нашей страны.

Вопрос: Одна из возможных причин смерти Ленина - сифилис мозга. Как вы считаете, подробности смерти вождя держат в тайне именно поэтому?

Валерий Новоселов: Действительно, ходила версия, что пациент болел сифилисом. Было очень много слухов, как пример, один из лозунгов МК РКП (Газета "Рабочая Москва" от 22 января 1924 г., экстренный выпуск) – "Борьба со злостными слухами контрреволюционеров - обязанность каждого рабочего и честного гражданина". Обсуждение диагноза будет в рамках научных работ, докладов и статей уже в ближайшее время, оно уже началось. Так, для журнала по истории медицины я написал статью, где рассказывается о анамнезе, собранном профессором Крамером, об осмотре пациента профессором невропатологом Григорием Россолимо, о назначении лечащим доктором приват-доцента Алексея Кожевникова и самом начале лечения.