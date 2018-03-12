На Южном Урале администрация поселения переплатила за капремонт теплотрассы 1 млн рублей

В Челябинской области суд обязал главу администрации Южного городского поселения принять меры к возврату 1 млн рублей в бюджет поселения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура установила, что администрация по заключенному с ООО "ПромЭнерго" муниципальному контракту на капремонт теплотрассы, оплатила стоимость выполненных работ, которая превышала их фактическую стоимость на 1 млн рублей.

"По результатам строительно-технической экспертизы установлено, что объемы фактически выполненных работ не соответствуют объемам, указанным в актах выполненных работ. При этом мер по возврату в бюджет городского поселения излишне уплаченных денежных средств главой района не принято", - отметили в прокуратуре.