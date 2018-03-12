СМИ: В авиакатастрофе в Иране погибла дочь турецкого инвестора, подруга "танцующего миллионера"

Среди жертв крушения турецкого бизнес-джета в Иране оказалась светская львица и ее подруги.
Самолет, который СМИ определяют как Bombardier CL604, принадлежит турецкой компании Basaran Holding. Как ранее сообщало Накануне.RU, крушение произошло 11 марта. Авиалайнер летел из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул.
Самолет разбился в гористой местности, предположительно из-за возгорания двигателя. После часа полета он начал резко набирать высоту, а потом стал резко снижаться и за несколько минут достиг земли, свидетельствуют данные ресурса FlightRadar24.
По некоторым сведениям, на борту находилась дочь владельца Basaran Holding, 28-летняя Мина Башаран, и ее подруги. Они возвращались из Дубая, куда ездили справлять девичник перед свадьбой Мины.
Turkish socialite and friends killed in plane crash in #Iran https://t.co/36UOx5MVGo pic.twitter.com/qwPMLRngt1— ST Foreign Desk (@STForeignDesk) 11 марта 2018 г.
"Росбалт" со ссылкой на агентство DHA сообщает, что девушка также была подругой популярного итальянского блогера Джанлуки Вакки, прозванного в России "танцующим миллионером".
10:47 Екб
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