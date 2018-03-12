СМИ: В авиакатастрофе в Иране погибла дочь турецкого инвестора, подруга "танцующего миллионера"

Среди жертв крушения турецкого бизнес-джета в Иране оказалась светская львица и ее подруги.

Самолет, который СМИ определяют как Bombardier CL604, принадлежит турецкой компании Basaran Holding. Как ранее сообщало Накануне.RU, крушение произошло 11 марта. Авиалайнер летел из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул.

Самолет разбился в гористой местности, предположительно из-за возгорания двигателя. После часа полета он начал резко набирать высоту, а потом стал резко снижаться и за несколько минут достиг земли, свидетельствуют данные ресурса FlightRadar24.

По некоторым сведениям, на борту находилась дочь владельца Basaran Holding, 28-летняя Мина Башаран, и ее подруги. Они возвращались из Дубая, куда ездили справлять девичник перед свадьбой Мины.

"Росбалт" со ссылкой на агентство DHA сообщает, что девушка также была подругой популярного итальянского блогера Джанлуки Вакки, прозванного в России "танцующим миллионером".