В зауральском селе запустили уникальную систему очистки питьевой воды

В селе Частоозерье открылась новая система очистки воды - для высокопоставленных лиц Зауралья провели экскурсию по станции.

Среди гостей - депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков и губернатор региона Алексей Кокорин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

"В селе Частоозерье никогда не было качественной питьевой воды. Теперь благодаря предприятию "Велес" эта проблема, наконец, решена. Это большой шаг вперед", - отметил Кокорин.

Финансированием проекта на самом деле занимался "Велес" - это градообразующее предприятие для села. Для местных жителей открытие новой водоочистной системы означает одно - теперь воду можно пить прямо из под крана.

Система работает так - вода подается из скважины, после она очищается и попадает в специальный резервуар емкостью в 250 кубических метров. Емкости Частоозерью хватит на два дня, если вдруг произойдут перебои с водой. После жидкость поступает в водопроводные трубы, которые простираются на сорок километров по селу. На данный момент чистая вода есть в 430 домах Частоозерья.