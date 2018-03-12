В Екатеринбурге подземный переход на Эльмаше подготовят к сносу

Проект демонтажа подземного пешеходного перехода на Эльмаше, который находится на пересечении улиц Фронтовых бригад и Старых большевиков, будет готов осенью этого года. Соответствующие документы на демонтаж старой подземки появились на портале госзакупок.
Читайте также:
На благоустройство данного участка назначена начальная цена контракта более 2,7 млн рублей.
19 марта состоится аукцион.
Победитель конкурса должен будет сдать проект 25 сентября. После финансирования можно будет приступить к работе, однако сроки работ еще неизвестны.