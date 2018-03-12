В Екатеринбурге подземный переход на Эльмаше подготовят к сносу

Проект демонтажа подземного пешеходного перехода на Эльмаше, который находится на пересечении улиц Фронтовых бригад и Старых большевиков, будет готов осенью этого года. Соответствующие документы на демонтаж старой подземки появились на портале госзакупок.

На благоустройство данного участка назначена начальная цена контракта более 2,7 млн рублей.

19 марта состоится аукцион.

Победитель конкурса должен будет сдать проект 25 сентября. После финансирования можно будет приступить к работе, однако сроки работ еще неизвестны.