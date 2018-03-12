Пять стран выступили против строительства "Северного потока-2"

Главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали обращение по "Северному потоку - 2". Они попросили парламенты европейских государств активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС. Обращение опубликовала пресс-служба спикера литовского сейма.

По словам председателя литовского сейма Виктораса Пранцкетиса, "газопровод "Северный поток-2" представляется как коммерческий проект, но, несомненно, это - политический инструмент, направленный на зависимость ЕС от одного источника энергии – из России", цитирует пресс-служба Пранцкетиса.

Он утверждает также, что газопровод "Северный поток-2" является геополитическим проектом, "основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину, направляя эти потоки через "Северный поток-2", сообщает "Прайм".

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.

Как сообщало Накануне.RU, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что проект "Северный поток-2" представляет угрозу для Европы. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что проект экспортного трубопровода "абсолютно деполитизирован" и является чисто-экономическим.