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от издателя  |  комментариев: 17


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Футболисты "Локомотива" считают, что с "Уралом" будет очень тяжелая игра
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Урал - Рубин, Кубок России (2017) | Фото: Накануне.RU

Футболисты московского "Локомотива" поделились своими ожиданиями от сегодняшнего матча в Екатеринбурге с местным "Уралом".
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"Мы видели фотографии, знаем, в каких условиях предстоит играть. Газон будет плохим не только для нас, но и для хозяев. То же касается и погоды. Зима затянулась, кажется, что я уже начал привыкать к минус 15. Сейчас в России максимум два-три города могут похвастаться хорошим полем. Надо выходить и добиваться положительного результата. Сейчас для нас каждая игра на вес золота", - заявил защитник Соломон Кверквелия, которого цитирует официальный сайт "железнодорожников".

Он добавил, что у "Урала" хорошо развиты бойцовские качества.

"Каждый матч играют до конца, до последней минуты. Будет тяжело", - признался футболист.

А полузащитник Мацей Рыбус добавил, что качество поля в Екатеринбурге учитывалось "Локомотивом" при подготовке.

"Все обстоятельства известны. Показать хороший по качеству футбол будет сложно. Бойцовские качества, "физика" будут многое решать. Мы провели в этом году два морозных матча – с "Ниццей" и со "Спартаком", так что уже начали привыкать. Но такие условия чреваты травмами. Надеюсь, после матча все будут здоровы, а "Локо" добьется положительного результата. Мы анализировали игру "Урала" в матче с ЦСКА, знаем слабые и сильные стороны соперника. У нас сейчас разные задачи, но превосходство в таблице нужно всякий раз доказывать на поле. Я помню матч в Сочи (финал Кубка России прошлого сезона, - прим.). Соперник не мог забыть о том событии. Нас ждет очень тяжелая игра", - считает Рыбус.

Напомним, матч "Урал" - "Локомотив" состоится сегодня вечером в Екатеринбурге. В настоящий момент московский клуб является лидером чемпионата России.

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12.03.2018 08:33 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:33 Екб


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Футболисты "Локомотива" считают, что с "Уралом" будет очень тяжелая игра
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