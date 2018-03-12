Полицейские задержали 14-летнюю "Джульетту", которая сбежала из дома к интернет-знакомому

Интернет-история любви закончилась печально для 14-летней жительницы Челябинска - девочка убежала из дома к своему 15-летнему знакомому, которого ранее живьем никогда не видела.

Инцидент произошел в мартовские праздники - девочка до этого в соцсети познакомилась с несовершеннолетним жителем Оренбургской области и решила приехать к нему. Кто продал билет на поезд подростку - сейчас выясняется, однако ребенок все же смог доехать до Орска. Оттуда на такси она собиралась добраться до города Гая, где и жил мальчик.

Полицейские сняли девочку с поезда и доставили в местное отделение транспортной полиции, после чего позвонили ее маме, которая вовремя обнаружила пропажу дочери - та перед поездкой сказала ей, что идет ночевать к подруге.