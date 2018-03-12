11-летняя пассажирка пострадала в аварии на Южном Урале

В Миассе в результате столкновения "девятки" и "Газели" пострадали три человека, в том числе 11-летняя девочка.

ДТП произошло 10 марта днем на улице 60 лет Октября, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Миасса.

За рулем "Газели" находился 40-летний мужчина, девочка ехала в его салоне. Водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗом" под управлением 29-летнего мужчины.

Девочку с травмами доставили в больницу. Также в аварии пострадали 49-летняя пассажирка "Газели" и водитель легковушки.

Обстоятельства ДТП выясняются.