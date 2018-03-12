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12.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
от издателя  |  комментариев: 16


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Новости
12.03.2018 08:14 Мск (10:14 Екб)
армия и ВПК | В России
Минобороны заключило контракт на серийное производство системы "Авангард"
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Минобороны РФ (2012) | Фото:

Минобороны России подписало контракт на серийное производство новейших гиперзвуковых ракет с ядерной силовой установкой "Авангард".
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"Система "Авангард", о которой говорил президент, хорошо испытана, - заявил в интервью газете "Красная звезда" замглавы Минобороны Юрий Борисов. - Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи".

Замминистра подчеркнул, что создание "Авангарда" было для российской "оборонки" трудной задачей.

"Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены. Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода", - сообщил он.

Напомним, выступая перед Федеральным Собранием, глава государства сообщил о наличии у России оружия, которое делает бесполезной систему ПРО, развернутую "западными партнерами".

Путин сообщил, что успешно завершены испытания ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, способным действовать на гиперзвуковых скоростях. Он получил название "Авангард". Предприятия приступили к его серийному производству.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть нового оружия, о котором шла речь во время послания президента Федеральному собранию, уже поступила в войска.

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12.03.2018 08:14 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:14 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.03.2018 00:47 Мск
Раскрыты возможности новейшей российской ракеты "Сармат"

Ранее 06.03.2018 14:25 Мск
Часть супер-оружия, которое анонсировал Путин, уже поступила в войска








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Минобороны заключило контракт на серийное производство системы "Авангард"
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