Минобороны заключило контракт на серийное производство системы "Авангард"

Минобороны России подписало контракт на серийное производство новейших гиперзвуковых ракет с ядерной силовой установкой "Авангард".

"Система "Авангард", о которой говорил президент, хорошо испытана, - заявил в интервью газете "Красная звезда" замглавы Минобороны Юрий Борисов. - Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи".

Замминистра подчеркнул, что создание "Авангарда" было для российской "оборонки" трудной задачей.

"Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены. Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода", - сообщил он.

Напомним, выступая перед Федеральным Собранием, глава государства сообщил о наличии у России оружия, которое делает бесполезной систему ПРО, развернутую "западными партнерами".

Путин сообщил, что успешно завершены испытания ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, способным действовать на гиперзвуковых скоростях. Он получил название "Авангард". Предприятия приступили к его серийному производству.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть нового оружия, о котором шла речь во время послания президента Федеральному собранию, уже поступила в войска.