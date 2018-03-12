В Пермском крае закрыты почти все заправки "Газпромнефть"

В праздничные дни в Пермском крае закрылись почти все автозаправочные станции "Газпромнефть". Из 15 заправок работать продолжают только две, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящее время работает одна заправка "Газпромнефти" в Свердловском районе Перми по адресу ул. Куйбышева, д. 113 б и в деревне Хмели Пермского района, на шоссе Космонавтов, д. 310/11.

На остальных АЗС висят объявления о закрытии на "неопределенное время". В официальной группе АЗС "Газпромнефть" пояснили, что некоторые станции в Перми завершают свою работу под брендом "Газпромнефть" в связи с окончанием партнерского договора.